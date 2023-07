Sommet Russie-Afrique à Saint Petersbourg: Un tête-à-tête très attendu le vendredi entre le Président Macky Sall et son homologue russe

Le Président Macky Sall va prendre part les 27 et 28 juillet, au 2e Sommet Russie-Afrique à Saint Petersbourg. Ainsi, il est attendu un tête-à-tête entre lui et son homologue russe le Vendredi.



Le chef de l'État est attendu " sur la médiation africaine pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine", a-t-on lu dans une note transmise à Dakaractu.



Pour rappel, le Président Macky Sall a effectué une visite à la République du Tatarstan. Il s'agit de l’une des républiques les plus riches de la

Fédération de Russie. Elle produit l’essentiel du pétrole russe et a une industrie pétrolière et pétrochimique très développée...