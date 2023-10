Situation politique à Kaolack/ Dernière sortie des partisans de Rahma: Serigne Hamid Mahi Ibrahima Niass, écrit au Président Macky Sall

Serigne Hamid Mahi Ibrahima Niass, fils de Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, Khalife de la Fayda, a tenu à écrire au Président Macky Sall. Ce, suite aux derniers remous qui ont été notés dans l'arène politique notamment au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack.



" Depuis quelques jours, l'on note des soubresauts. Je dois vous dire que Mohamed Ndiaye "Rahma" est un élément clef du parti et de sa Coalition BBY dans le Saloum. Ses actions sociales envers la jeunesse, les femmes et les religieux sont connues de tous. Rahma reste votre principal répondant à Kaolack. Durant les événements religieux (Magal, Ziarrs, Gamou, etc.), il vous représente dignement. En tant que fils du Khalife Général de Médina Baye, je vous invite à le renforcer, à mieux le considéré car ce qu'il peut faire dans notre localité, personne d'autre ne peut le faire. Mohamed Ndiaye "Rahma" est un homme de terrain qui croit en votre leadership. Donc mieux vaut l'avoir avec vous que de le perdre. Il est toujours engagé à votre cause".