Seydi Gassama considère comme "fossoyeurs de la république" toute personne supportant la disqualification de Bassirou Diomaye Faye

Ce 22 novembre sur la plateforme X, le Directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, a réagi à la désignation de Bassirou Diomaye Faye comme plan B de l'ancien parti Pastef les Patriotes.

Seydi Gassama a démontré une certaine méfiance et déception concernant les quelques ripostes visant la sélection de Bassirou Diomaye Faye comme nouveau candidat à l'élection présidentielle du parti Pastef, remplaçant ainsi l'opposant Ousmane Sonko. Tandis que des personnalités telles que Moustapha Diakhaté ne voilent pas leur envie de voir supprimer la participation de ce parti politique à l'élection à venir, traitant au passage leur nouveau choix de " terroriste ", le directeur exécutif d'Amnesty international pense plutôt que tous "ceux et celles qui soutiennent ou encouragent cette idée sont des fossoyeurs-es de la république tout autant que ceux et celles qui la mettraient en œuvre.

En effet, en post sur son compte personnel sur X, il avertit contre tentative destinée à contrecarrer, après celle de Sonko, la candidature du plan B de Pastef, Bassirou Diomaye Faye. "C'est admettre que le (Sunugaal) est devenu une République bananière que de soutenir l'idée que la justice pourrait être actionnée pour, en deux mois, instruire, juger et condamner définitivement Bassirou Diomaye Faye et le disqualifier pour l'élection présidentielle", a-t-il écrit avant de conclure : "Même lorsque la loi ne constitue plus une limite aux dérives d'un pouvoir, la morale et l'éthique doivent le demeurer"