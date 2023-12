Séjour carcéral : ces notoriétés qui ont fait connaissance avec les geôles en 2023.

La presse sénégalaise a également vécu des périodes de troubles durant l’année 2023. Elle a vu certains de ses acteurs se retrouver derrière les barreaux. Parmi ceux-ci, les journalistes Pape Alé Niang, Pape Sané, Maty Sarr Niang, Serigne Saliou Guèye entre autres.





Pape Alé Niang et sa diète



Patron du site d’informations Dakar Matin, Pape Alé Niang a été arrêté dans la matinée du 29 juillet. Son arrestation intervient au lendemain de celle de l’opposant Ousmane Sonko pour avoir prétendument volé un téléphone portable à une gendarme. Connu pour ses enquêtes critiques sur le pouvoir, le journaliste a été inculpé le 1 août pour appel à l'insurrection, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique puis placé sous mandat de dépôt. À la suite de son incarcération, il a décidé d’observer immédiatement une grève de la faim. Pape Alé Niang sera mis en liberté provisoire le 8 août.



Dans une autre affaire, le journaliste avait été arrêté en novembre 2022 puis en décembre de la même année après avoir été accusé d’avoir « divulgué des informations susceptibles de nuire à la défense nationale » et d’avoir « répandu de fausses nouvelles » dans une chronique sur Ousmane Sonko. Le journaliste avait observé lors de son séjour carcéral une grève de la faim avant d’être libéré en janvier et placé sous contrôle judiciaire.





Les hommages de Pape Sané



Arrêté le 13 novembre dernier juste après l’émission « Kepaar guiv», le journaliste-chroniqueur de la télévision Walfadjri, Pape Sané, a fait face, le 21 novembre 2023, au Doyen des juges après deux retours de parquet avant d’être inculpé pour diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Son arrestation est consécutive à un post Facebook datant

de l’année 2021 dans lequel le journaliste rendait hommage au Général Jean Baptiste Tine, ancien patron de la gendarmerie nationale, dans le contexte des événements survenus au mois de mars de la même année. Pape Sané a été libéré par le Doyen des juges qui l’a placé sous contrôle judiciaire.



Les critiques de Serigne Saliou Guèye



Directeur de publication du quotidien privé Yoor-Yoor, le journaliste Serigne Saliou Guèye a été arrêté le 23 mai suite à sa convocation dans les locaux du commissariat central de Dakar. Il est poursuivi pour les délits d’outrage à magistrat, d’usurpation du métier de journaliste et de complicité de ces faits.

Serigne Saliou Guèye, professeur de français, exerce en même temps le métier de journaliste depuis une vingtaine d’années. Le quotidien Yoor-Yoor, qu’il dirige, a publié un article consacré à la magistrature sénégalaise, l’une des raisons de son arrestation, selon son avocat Me Moussa Sarr. Le texte est intitulé "chers collègues magistrats, ressaisissons-nous" signé par "Magister". L’arrestation du journaliste est considérée par les organisations de la presse comme une énième entrave à la liberté de la presse au Sénégal.

Serigne Saliou Guèye a bénéficié, le 20 juin, d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire après plus d’un mois de détention.



Maty Sarr Niang et son don de soi



Concernant la journaliste Maty Sarr Niang, elle a été arrêtée le 16 mai par la sûreté urbaine et placée sous mandat de dépôt le 24 mai. Collaboratrice du site Kewoulo de Babacar Touré, elle est visée par cinq chefs d’inculpation notamment appel à l’insurrection, à la violence, à la haine, commission d’actes de nature à compromettre la sécurité publique et outrage à magistrat. Les charges qui pèsent sur elle sont commises via sa page Facebook avec des posts dans lesquels la journaliste parle du procureur général Ibrahima Bakhoum qu’elle cite nommément en rappelant les relations qui le lient à Ousmane Sonko. Après plus de 7 mois de détention, Maty Sarr Niang a renseigné dans une lettre ouverte publiée en cette fin du mois de décembre d’avoir été mise aux arrêts pour son engagement.

« Le don de soi pour la patrie m’a valu 214 jours de détention arbitraire loin de ma mère et de mes enfants », a-t-elle écrit. Elle est encore dans les liens de la détention.



Oustaz Oumar Sall et ses plates excuses



C’est l’une des arrestations qui a fait polémique. En effet, visé par des plaintes du collectif international des associations tidianes du Sénégal, le prêcheur, Oustaz Oumar Sall a été interpellé le 15 novembre puis placé sous mandat de dépôt le 20 novembre après deux retours de parquet. Le religieux est accusé d'avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie Tidiane. Il est poursuivi pour « diffamation et insulte commises par le biais d'un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance envers un groupes de personnes se distinguant pour la religion. »

Jugé le 8 décembre, Oustaz Oumar Sall a présenté ses plates excuses avant d’être relaxé du délit de provocation d’actes d’intolérance. Le prêcheur a ainsi été reconnu coupable du délit d’insultes via un réseau informatique envers un groupe de personnes se distinguant pour la religion. Il a écopé de 6 mois d’emprisonnement assorti de sursis. Il recouvre ainsi la liberté après environ un mois d’emprisonnement.



Me Moussa Diop et le scandale du diamant