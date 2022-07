Sédhiou-Bounkiling : L’appel de la grande coalition Wallu Sénégal à la jeunesse pour la préservation de la paix et des ressources forestières.

Après l’étape de Sédhiou, où elle passe sous la bannière de Yewwi Askan Wi, la caravane de la grande coalition Wallu Sénégal a pris le chemin du département de Bounkiling, la localité où l’inter coalition favorise Wallu Sénégal. Arrivée à Diaroumé, la délégation est passée saluer la famille de feu Mamadou Lamine Dramé, qui était un compagnon fidèle du Président Abdoulaye Wade.



Les deux investis ont tour à tour magnifié cette tournée qui se fait sur le territoire national et avec ferveur avec les militants de l’inter coalition. Le maire de Bounkiling a profité de cette occasion d’échanges avec les populations, pour se mobiliser et s'engager à gagner ces législatives et d’accélérer la chute de Macky Sall. Il finit par rappeler que Macky Sall et ses compagnons sont aujourd'hui conscients que l'avenir du Sénégal est entre les mains de l'inter-coalition Wallu-Yewwi. Il en a profité pour saluer la grandeur et l'honnêteté des militants de Benno qui ont rejoint les rangs de Wallu Sénégal ces derniers jours.



Mamadou Lamine Diallo, le Coordonnateur de Wallu Sénégal, prenant la parole, a fustigé la gestion gabégique du gouvernement de Macky Sall et a dénoncé le trafic du bois qui fait disparaître à grande échelle la forêt casamançaise en complicité des gouvernants. Selon le parlementaire, l’Assemblée nationale est la seule institution capable de stopper ce trafic.



Dans cette perspective, Mamadou Lamine Thiam, le directeur de campagne, après avoir salué la forte mobilisation et rendu hommage à feu Mamadou Lamine Dramé pour l'ensemble de son œuvre aux côtés du président Abdoulaye Wade, a donc invité les militants et sympathisants ainsi que la jeunesse à prendre en main la question de la paix, celle de la préservation des ressources forestières et du désenclavement. « Compte tenu des enjeux de ces législatives, cette jeunesse doit porter le combat du changement en votant et faisant voter la liste de Wallu Sénégal dirigée par le Président Abdoulaye Wade », a conclu le mandataire de Wallu.