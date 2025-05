Oumar Sarr, l'ex-ministre de l'Urbanisme, a salué la mémoire de Landing Savané en mettant en avant l'influence durable qu'il a exercée sur la politique du Sénégal et à l'échelle panafricaine. Oumar Sarr, en tant que membre du FDR et ancien collaborateur de Savané sous l'administration Wade, partageait avec ce dernier des principes communs, tels que la quête d'une Afrique unie et puissante. « Landing est un pionnier et un chef de file dans ces combats », a-t-il déclaré, soulignant que malgré leurs divergences d'idées, leur dévouement à l'égard d'un gouvernement uni en Afrique les rassemble.







Bien que Landing ait pris du recul aujourd'hui, ses idées demeurent une source d'inspiration pour les actions et ambitions de son parti, And-Jëf, qui reste une entité politique indépendante. L'impact de Landing Savané ne se résume pas à ses actions passées, mais englobe également l'influence qu'il continue d'exercer aujourd'hui par le biais des individus qu'il a formés et des luttes qu’il a engagées. D'après Oumar Sarr, « Il se mesure encore à l'aune des individus qu'il a formés, des générations qu'il a motivées ». En rendant hommage, And-Jëf souligne son rôle crucial dans l'arène politique sénégalaise et réaffirme son engagement à contribuer au dialogue national, en proposant des mesures tangibles pour optimiser la situation économique et politique du pays.







L’ancien ministre de Wade, a aussi rendu hommage à l'héritage de Landing via son œuvre littéraire, ses sacrifices en détention et ses initiatives cruciales pour le Sénégal et l'Afrique. « Landing est un symbole, une référence majeure, et And-Jëf lui-même est une figure emblématique de notre histoire politique », a-t-il affirmé, soulignant que l’influence de Savané ne doit jamais être minimisée. Dans une situation où la politique nationale connaît des changements, les concepts de Savané demeurent un phare lumineux, orientant ceux qui souhaitent voir une Afrique libérée et unie.