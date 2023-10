Santé et éducation : Le Dr Cheikh Kanté combat la cécité et distribue à 14 établissements des équipements scolaires d’une valeur de 10 millions

Le Conseil départemental de Fatick avec ses partenaires, l’hôpital régional de Fatick et la fondation GX de Hong Kong s’investissent d’arrache-pied pour l’élimination de la cécité causée par la cataracte dans la région de Fatick.



C’est ainsi que sous la houlette de son président, le Dr Cheikh Kanté, l’institution départementale a organisé des journées de consultations et de chirurgie de la cataracte. Ce programme gratuit qui dure deux ans, a commencé depuis jeudi.



Ainsi, dans un message, le Dr Cheikh Kanté a remercié ses partenaires chinois, dit-il, qui ont facilité ce programme très important pour la population de Fatick et sans oublier le ministre de la Santé pour son engagement personnel.



Après cette belle initiative au bénéfice de la population, le docteur Cheikh Kanté à l’occasion de cette ouverture de l’année scolaire, a fait un don de fournitures. Il a distribué des équipements scolaires d’une valeur de 10 millions sur fonds propres aux 14 établissements scolaires de la commune de Fatick.