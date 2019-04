Santé : Les assurances du Dr Mbacké Sylla, Médecin chef du district de Touba en faveur du vaccin Hpv.

Les craintes nourries par certains parents face au vaccin contre le Papillomavirus humain (Hpv) n’ont pas leur raison d’être, aux yeux du Dr Mbacké Sylla, le médecin-chef du district de Touba.

Selon ce dernier, ‘’le vaccin Hpv est efficace et sûr. C’est scientifiquement démontré, et l’Oms (Organisation mondiale de la Santé) a recommandé ce vaccin aux jeunes filles âgées de 9 ans’’.



Cette vaccination qui a été retardée dans la zone par les grèves au niveau de la santé, les autorités sanitaires veulent en faire profiter à toutes les cibles. Ce, indique le Dr Sylla pour prévenir cette la cancer du col de l’utérus chez les femmes à l’âge adulte. ‘’ Il peut y avoir des incompréhensions et un certain scepticisme. Mais on fait précocement le vaccin avant le premier rapport sexuel pour éviter que l’infection ne se transforme en cancer’’, a confié le médecin chef de district qui recevait ce mardi 23 avril, une visite de presse au niveau de la région de Diourbel, en prélude à la Semaine africaine de la vaccination (Sav).