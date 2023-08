Santé : 47 cas de la maladie chikungunya ont été déclarés dans la région de Kédougou

Quarante-sept (47) cas de la maladie chikungunya ont été recensés dans la région de Kédougou au courant de ce mois d’août informe le directeur régional de la santé, docteur Ababacar Mbaye via l’Agence de Presse Sénégalais (APS).



Cette maladie virale est causée par un moustique, mais est rarement mortelle. Le Chikungunya pourrait être confondu aux symptômes du paludisme, mais elle se manifeste par une fièvre élevée et brutale (jusqu’à 38°) après la piqûre du moustique, associée à d'intenses douleurs articulaires et musculaires, des céphalées et, parfois, une éruption cutanée.



Actuellement, 47 personnes ont été officiellement atteintes.La direction régionale de la santé de Kédougou a par ailleurs pris toutes les mesures adéquates pour le traitement et le suivi des cas enregistrés.