Saly : Vaste opération de sécurisation par le nouveau commissaire

Saly, l’une des stations balnéaires les plus fréquentées du Sénégal, amorce un nouveau virage sécuritaire. Sous l’impulsion de son nouveau commissaire, la ville connaît une série d’actions ciblées visant à restaurer l’ordre public et à assainir son image, longtemps ternie par la montée de la prostitution et du grand banditisme.

Douze femmes, dont deux de nationalité étrangère, ont récemment été interpellées lors d’une opération de grande envergure menée par la police locale. Cette intervention s’inscrit dans un plan plus large de lutte contre la prostitution visible sur les grands axes de la ville, notamment ces jeunes femmes s'exhibant à la vue de tous, à proximité des hôtels, bars et artères principales.

Le commissaire affiche ainsi une volonté ferme de débarrasser Saly de cette image sulfureuse qui nuit à son attractivité touristique.

Dans cette dynamique de changement, un autre point sensible a été ciblé : le Croisement Saly. Cet important carrefour était devenu, au fil du temps, un foyer de délinquance, marqué par une montée inquiétante du grand banditisme. Pour contrer ce phénomène, une décision majeure a été prise : la délocalisation de la gare routière, qui se trouvait jusqu’ici à proximité de l’usine de production de glace. Elle est désormais implantée en face du magasin Décathlon. Ce déplacement stratégique vise à désengorger la zone, réduire les attroupements suspects et priver certains malfrats de leur terrain d’action.