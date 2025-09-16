Saint-Louis : Un vigile de l’UGB arrêté pour trafic de chanvre et corruption sur le portail de l’université


Saint-Louis : Un vigile de l’UGB arrêté pour trafic de chanvre et corruption sur le portail de l’université
La sérénité de l’Université Gaston Berger (UGB) a été troublée par la découverte d’un trafic de drogue orchestré par un acteur inattendu : un vigile chargé de la sécurité du portail principal. Selon L’Observateur, D. Sow, 29 ans, a été arrêté par la police locale pour détention et vente de chanvre, ainsi que pour tentative de corruption.
 
Le jeune vigile, domicilié à Sanar, avait choisi ce métier pour arrondir ses fins de mois. Mais confronté à des revenus modestes et à des difficultés économiques croissantes, il aurait décidé de se lancer dans le trafic de chanvre. Ignorant que la police avait infiltré les cercles du commerce illégal, D. Sow a rapidement été repéré.
 
Le dimanche 14 septembre, une opération de filature menée par la brigade de recherches autour du portail de l’UGB a permis aux policiers en civil d’identifier le vigile délinquant. Interpellé après un temps d’observation, une fouille corporelle a révélé deux cornets de chanvre dans ses poches, ainsi qu’un sac contenant un Taser, une arme blanche, une paire de ciseaux et du papier pour le conditionnement de la drogue.
 
Cerné, D. Sow a tenté de corrompre les agents en leur offrant 200 000 Fcfa pour sa liberté, manœuvre qui a aggravé sa situation judiciaire. Conduit au commissariat, il a été placé en garde à vue pour offre et cession de chanvre, en attendant la suite de la procédure judiciaire.
Mardi 16 Septembre 2025
