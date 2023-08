Saccage du consulat de East Harlem(New York): 11 personnes dont le célèbre activiste Tounkara, traquées

L’enquête suite au saccage du consulat de la 116e rue le 4 août dernier est bien déclenchée. Onze personnes sont actuellement recherchées et parmi elles, le célèbre activiste, Ousmane Tounkara connu sur les réseaux sociaux avec ses lives.





Dans cette représentation diplomatique des portes, des caméras et du matériel de bureau ont été totalement endommagés après cette effraction sans aucun motif avancé, d’après la police.



Dans cette annonce qui suit, la police invite toute personne ayant des informations pouvant aider dans l’enquête, de se rapprocher d’elle.



« Toute personne ayant des informations est priée d'appeler la hotline Crime Stoppers du NYPD au 1-800-577-TIPS (8477), ou pour l'espagnol, 1-888-57-PISTA (74782). Vous pouvez également soumettre un conseil via leur site Web ou via DM sur Twitter, @NYPDTips. Tous les appels sont gardés confidentiels ».