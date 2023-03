SOMBRES PERSPECTIVES DU SENEGAL : La Déclaration de 100 Sénégalais pour des voies de salut

« Chères concitoyennes, chers concitoyens, amis et habitants du Sénégal, Le pays qui nous est tous cher, traverse des moments d’incertitudes augurant de sombres lendemains. La tension est latente. La moindre étincelle peut embraser notre cher pays. La situation n’est pas insurmontable, mais exige la mobilisation de tous et de chacun pour éviter à ce pays les sombres perspectives qui pointent à un horizon qui se rapproche. Des voix audibles dans les secteurs respectifs de leurs porteurs appellent solennellement les différents acteurs à un apaisement de la situation, à une désescalade de la violence physique et verbale qui menace et risque de faire éclater notre république. Ces voix soucieuses de la stabilité et de la bonne marche de notre jeune nation, sont celles d’universitaires, opérateurs économiques, ingénieurs, imams et maîtres coraniques…, membres actifs de la société, citoyens et citoyennes de sensibilités différentes. Ces esprits engagés dans la préservation de l’unité nationale et la préservation des valeurs que nous avons en partage, ont en commun de s’être abreuvés à l’immense source que sont les Enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et ceux de nos grands sages et maîtres spirituels » soulignent les rédacteurs de la Déclaration. Poursuivant, ils visitent l’histoire politique du Sénégal pour étayer leurs propos. « Dans sa lettre ouverte intitulée Le Langage de la Vérité* adressée à Galandou Diouf ancien député du Sénégal, le Grand Mufti Serigne Mbacké Bousso, un des premiers disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, nous a laissé en héritage ces conseils enrobés d’injonctions coraniques. Parlant de la relation entre les dirigeants et les citoyens, dans un style inédit, il interpellait les dirigeants puis les populations en empruntant la voix du Seigneur : “Sois donc reconnaissant envers Moi, Galandou Diouf, en développant Mon pays, en t’occupant de Mes serviteurs, en ramenant les exilés chez eux, en libérant les prisonniers, en soutenant les faibles et en aidant les professionnels dans leur profession afin qu’ils ne soient pas exposés au marasme.” "Sois reconnaissant envers Moi, Galandou Diouf, en te considérant comme étant un parmi eux et en ne te voyant pas meilleur qu’eux, mais comme quelqu’un que J’ai choisi parmi eux afin d’observer comment tu te comporteras. J’élève quiconque se montre humble et Je rabaisse quiconque se montre orgueilleux. » “Quant à vous, qui l'avez élu, soyez reconnaissants, en l'aidant à développer ce pays béni. Évitez de lui demander des choses n'ayant pas un caractère d’intérêt général, mais uniquement des choses qui relèvent de l'intérêt public.”



Œuvrer pour la paix et six axes de perspectives



Les signataires de cette DECLARATION appellent toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à œuvrer pour un Sénégal de paix, de stabilité et de renforcement de la démocratie. Pour réussir cette grande aspiration, nous réaffirmons notre attachement : • A une Justice indépendante et équitable, • à la transparence et la bonne gouvernance dans les affaires publiques, • au respect de la Constitution, notamment en ce qui concerne le nombre de mandats consécutifs, • à la satisfaction de la demande sociale, • à la préservation de nos valeurs religieuses et traditionnelles pour une société enracinée mais ouverte au monde, • à l’ancrage de notre système éducatif dans nos valeurs de base en l’adaptant à nos besoins de développement et aux réalités du monde moderne et au choix de solutions de développement endogènes tirées des enseignements de nos grandes figures religieuses et historiques, en faisant confiance au génie sénégalais, tout en restant ouvert à toute coopération juste et équitable. « Ces aspirations ne peuvent être satisfaites que si la paix et la stabilité du pays sont préservées. C’est tout le sens des propos tenus en février 2023 par le Khalife Cheikh Mountakha Bachir Mbacké à Porokhane : « Le développement du pays passe nécessairement par la paix. Cette paix incombe d’abord aux autorités car c’est à elles qu’Allah a confié la direction du pays. Cependant la paix passe obligatoirement par le respect des principes de droiture et de vérité, njub ak dëgg. »



La paix est également de la responsabilité de tous et de chacun. Pour aider chaque Sénégalais à atteindre cet idéal, Cheikhoul Khadim nous a laissé en héritage, cette formule clé : « A Toi qui aspires au salut, à la paix, que le bien gouverne ton intention, ta parole et tes actions en tout lieu et en toute circonstance » notent les rédacteurs



« Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, nous devons bâtir pour le Sénégal, une œuvre à l’échelle de l’Histoire. Pour atteindre ce noble objectif, nous tendons nos mains en demandant au Seigneur Tout Puissant, de bénir et protéger notre cher pays le Sénégal afin qu’il devienne le grand carrefour des idées, des innovations et des grandes valeurs de la nation humaine.



Salaamun qawulann min Rabbin Rahiim. Paix à vous ! Salaam ! est le mot de bienvenue qu’un Maître Miséricordieux adresse à Ses hôtes. [36-58] » conclut la Déclaration des 100.



Vendredi, le 03 mars 2023 / 10 Sha’ban 1444 H.



Liste des signataires



Khadim Moustapha Abdourahmane Lo (Docteur, Imam) Khadim Ndiaye (Imam, Parcelles Assainies) Mame Diarra Mountakha Mbacke (Directrice d'École) Albatoule Fatoumatou (Zahra) Lo (Enseignante) Dr Khadim Bamba DIAGNE (Professeur d’université) Cheikhouna (Abdoul Woudoud) MBACKE (Enseignant) Khaly Diakhate (Maître coranique, Imam) Cheikh Sidy Mokhtar Ka (Guide religieux, Conférencier) Dr Same Bousso (Inspecteur, Professeur d'université) Ababacar Mboup (Entrepreneur social) Dr Cheikh Gueye (Docteur, Géographe)

Serigne Mourtala Fall (Directeur d'école, Mboro) Sokhna Ndeye Fatou Diop (Directrice centre d’études islamiques Al Khadim) Sidy Alboury Ndiaye (Certified Public Accountant, USA) Bousso Faye (Chef d’entreprise, USA) Abdoul Ahad Habibou Mbacke (Chef religieux, Touba) Rokhaya Diakhoumpa (Femme au foyer) Mané THIAM MBACKÉ (Expert-comptable, Experte en Diagnostic Stratégique) Mouhamadou Bamba Drame (Docteur, Chercheur, Maroc) Serigne Mor Mbaye (Maitre Coranique, Imam)



Serige Mbacke Sylla (Enseignant coranique et animateur religieux SudFM) Sakomady KEITA (Homme de Culture) Lamine Lo (Ingénieur Informaticien, France) Mareme Kandji (Enseignante) Babacar KHOUMA (Enseignant, Écrivain) Mame Diarra THIAM (Élève Ingénieure) Cheikh Fatma Mbacke ( imam - ingénieur informaticien) Mouhamed Moustapha Mbacke (Journaliste expert en communication) Khadim Gueye (Ingénieur) Hamidoune Mbacke (Financier) Assane Gueye (PHD, Professeur d’université) Cheikh Ahmadou Bamba BOUSSO (Chercheur, écrivain) Assane Toure (Informaticien, Canada) Emile Sock (Ingénieur, France) Ousmane FAYE (Docteur en Économie) Souhaibou Sy (Maitre coranique) Fallou Seck (Commerçant) Cherif Sarr (Ingénieur Informaticien, USA) Dr Alioune Dione (Chercheur en Politiques publiques et Développement) Sokhna Maguette Gu. Sylla (Formateur) Amsatou MBACKE (Chercheur) Cheikh Kalidou NDAW (Juriste, Ingénieur pédagogique) Cheikh Moustapha MBACKÉ (Économiste) Dr Cheikhouna Khadîm Mbacké (Professeur d’université) Serigne MBACKÉ Saam (Chef d'entreprise) Moustapha Mbacke (Ingénieur, France) Moustapha FALL (Fonctionnaire) Bassirou Fall (Agent d’affaire, USA) Mohamadane Mbacke (Agriculteur) Moustapha Lo Diop (Oustaz) Marième Ndir (Écrivaine, France) Serigne Saliou Khoule (Commerçant) Serigne Samb (Juriste, Formateur en Italie) Kabe Syll (Commerçant) Serigne Modou Mamoune Ndiaye (Juriste,Écrivain,France) Maimouna Thiam (Sociologue, USA) Aminata Ndiaye (Architecte-Urbaniste en Informatique) Saliou Wade (Enseignant) Mouhamad Galaye Ndiaye (Professeur, imam en Belgique) Elhadji Mamadou Nguer (Professeur d’université) Mouhamadou Lamine Sarr (Supply Chain Manager,France) Moustapha Ndoye (Ingenieur) Abdoulaye Deme (Agent de sécurité) Serigne Mbacke Kane (Chef de Projet territorial, Marseille) Saer Sylla (Professeur) Cheikh Niang (Économiste-Statisticien-économètre) Mamadou Corsène Sarr (Cadre administratif, Écrivain) Serigne Khalil Mbacke (Chercheur et Guide Religieux) Mor Talla Cisse (Inspecteur de l'Éducation, Chercheur et Professeur à l'UCAD) Sokhna Faty Samb (Ingénieur en génie chimique) Bamba Mbaye (Professeur, Écrivain) Assane Dieng (Retraité) Mamadou LO (Inspecteur de l'Éducation à la retraite) Ahmet Sarr (Économiste) Serigne Mbacké Madina Mbacké (Agriculteur) Elhadji Fallou Bousso Assane (Directeur d'école) El Hadji Malick Seck (Cadre de banque) Serigne Abdoul Khadre Sene (Doctor Dentiste) Soda Samb (Ménagère Diplômée, Master) Khadidiatou Niang (Commerçante) Elhadji Ansou Bop (Junior Business Developper) Thiendou Ndiaye (Cadre commercial à la retraite) Serigne Mor Touré (Docteur) Soda Diop (Enseignante) Cheikh Sidy Makhtar Mbacke (Professeur) Fatim Samba Ndiaye (Professeur) Serigue Bassirou Diop (Imam, Prof. Arabe Kaolack) Cherif Diattatra (Architecte) Amdy Moustapha Mbacke (Chercheur en traductologie, France) Alassane Kitane (Professeur de Lycée en Philosophie)



Ahmadou Moukhtar Sylla (Docteur en Droit) Mouhamadou Mourtada Mbacke (Professeur) Serigne Moustapha Bassirou KA (Expert-comptable DiplôméCommissaire aux comptes) Fatma Diop (Conseillère pédagogique arabe) Balla Mbengue (Professeur) Abibou Diattara (Imam et maître coranique) Mame Mor Hamdy Mbacke (Enseignant-Chercheur) Mor Faye (Professeur d'université) Cheikh Dione (Ingénieur, USA) Serigne Ahmadou Drame (Chercheur en Sociologie, France) Anta Sall (Professeur, Lycée de Louga) Saliou Mbacke (Président d'ONG) Alioune Badara Ndiaye (Spécialiste en Droit et Finance islamique) Mouhamadou Habib Gaye (Prédicateur et animateur islamique (Radio)) Mody Diagne (Secrétaire d'Ambassade à la retraite) Pape Saer Gueye (Ambassadeur, ancien Conseiller spécial Pdt Wade) Abdou Khadre Mboup (Docteur) Sokhna Bintou Lo (Enseignante) Mamadou Diop (Retraité, France) Mame Diarra Bousso Niang-Gueye (Ingénieure Commerciale) Mame Marieme Diop (Expert-Comptable, France) Serigne Mbacke Ka (Employé de Banque à la retraite) Bayemama Ndongo (Ingénieur)