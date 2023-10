SENELEC: « Tant que ce combustible qui nous permet de fabriquer l’électricité n’est pas à notre disposition… »

En cette période de forte canicule, les clients de la SENELEC semblent être de plus en plus exigeants. Ces derniers jours, certains consommateurs se sont révoltés contre la hausse du prix de l’électricité notée sur certaines factures. Les explications liées à cette hausse dans certaines tranches sociales semblent autant préoccuper les consommateurs que la direction générale. Et, c’est le directeur général lui-même, Papa Mademba Bitèye qui, lors de la cérémonie de signature des contrats de services de transport entre les sociétés nationales d’électricité des États-membres de l’OMVG, a déclaré que la Senelec, n’est point insensible aux préoccupations de sa clientèle malgré les réalités liées à l’obtention du combustible.



« Ce qui nous permet de fabriquer cet électricité n’est pas encore à notre disposition. C’est le combustible. 70% des charges de la Senelec sont des charges de combustible. Tant qu’on a pas une baisse significative de ce poste, ce que nous vendons à nos clients ne peut être baissé au risque de menacer la qualité et la fourniture de l’électricité à notre clientèle » a fait savoir le directeur général de la Senelec.



Dans ses propos, Papa Mademba Bitèye considère qu’étant au service des consommateurs, ne pourrait, de même que les sénégalais, souhaiter que cette situation arrive car, les délestages sont aujourd’hui, un mauvais souvenir. « Donc, il n’est plus question de revenir en arrière et donc, l’idée c’est qu’on puisse tenir cette période soit à l’arrivée du gaz domestique qui nous permettra de compétir avec les autres pays ou bien quand les cours mondiaux vont baisser… » dira, optimiste le directeur général de la SENELEC qui espère que le coût de l’électricité puisse baisser au grand bonheur des sénégalais.