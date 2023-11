SÉDHIOU : Abdoulaye Daouda Diallo (président CESE/bby) et Mamadou Salif Sow(Peps/Bby) déciment l'opposition...

Abdoulaye Daouda Diallo président du conseil économique social et environnemental et Mamadou Salif Sow président Peps/Bby déciment l'opposition dans la région de Sédhiou. En effet, ils ont réussi à convaincre des maires de l'opposition de la région de rejoindre le parti ensemble pour le Sénégal (peps) allié stratégique pour travailler avec le président du CESE Abdoulaye Daouda Diallo pour soutenir la candidature de Amadou Ba pour la présidentielle de 2024. En ce sens, ces maires ont décidé tout bonnement et simplement de rejoindre Bby. Il s'agit des maires de Simbandi Brassou Dr Lamine Kote du Rewmi, de Faoune Mamadou Bah de Bokk Gis Gis et de Bogal Aliou Cissé de la République des valeurs qui ont été reçus par Abdoulaye Daouda Diallo pour marquer leurs soutiens à la cause de Bby.



Dans la foulée, le président du parti ensemble pour le Sénégal Mamadou Salif Sow a profité de cette occasion pour remettre 5500 parrains de leurs responsables femmes pour un premier lot. C'est pourquoi, il précise Abdoulaye Daouda Diallo travaille avec le peps pour la victoire de Amadou Ba en 2024..."



Il faut rappeler que ces communes dont les maires ont rejoint Bby restent très stratégies en termes d'électorat dans la région comme Bogal ou Simbandi Brassou...



Madou Diallo