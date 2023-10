SAKAL/ Le PM Amadou Bâ à Mamadou Mamour Diallo: " Ce qui me lie à Mamour Diallo est très fort... C’est mon ami et je tiens à l’assumer"

Le Premier ministre Amadou Ba qui présidait samedi tard dans la nuit l’inauguration du centre de santé de Sakal, a en profité pour faire un témoignage fraternel à l’endroit de Mamadou Mamour Diallo qui avait réussi le pari de la mobilisation. Il a déclaré que ses relations avec le Directeur de l’Onas, qu’il considère comme son petit frère, ne datent pas d’aujourd’hui.



Accompagné des membres du gouvernement et de plusieurs directeurs nationaux dont Mamadou Mamour Diallo lequel a mobilisé ses troupes, M. Ba n’a pas manqué de revenir sur ses relations avec l’actuel Directeur de l’Onas. "Je veux que tout le monde sache que Mamadou Mamour Diallo est mon jeune frère. Nos relations ne datent pas d’aujourd’hui. C’est mon ami et je tiens à l’assumer...", a-t-il déclaré. Le Premier ministre de poursuivre en ces termes, " Ce qui me lie à Mamour Diallo est très fort. C’est pourquoi je souhaite que les responsables du département de Louga unissent leurs forces pour que nous puissions maximiser nos chances…".



Pour rappel, le Premier ministre Amadou Ba a inauguré hier le centre de santé de Sakal. Cette infrastructure sanitaire de dernière génération d’un coût d’un milliard 250 millions de francs FCFA était très attendue par les populations locales qui se rendaient souvent à Saint –Louis ou à Louga pour se faire soigner. À travers une forte mobilisation et bravant le chaud soleil, les militants ont ainsi chaleureusement accueilli le PM en brandissant des pancartes favorables à l’hôte du jour...