Rufisque / feu Badara Mamaya Sène immortalisé : l’école élémentaire de Fass va porter son nom !

Trois (3) ans après sa disparition, le nom de Badara Mamaya Sène est aujourd'hui sur toutes les lèvres dans sa ville natale, Rufisque, particulièrement dans son quartier.



En effet, le conseil du quartier de Fass, après concertation, a baptisé l'école élémentaire et la place publique au nom de l'ancien arbitre international Badara Mamaya Sène dans le but d'immortaliser l'illustre fils du Sénégal qui a servi dignement son pays, sa communauté, sa ville. "Cet homme qui a tout partagé avec son pays, qui a représenté dignement son continent à travers le monde mérite d'être honoré. Simplement, parce que Badara Mamaya Sène était connu comme quelqu'un de très affable. Il avait un sens élevé de la relation humaine. Il avait su tisser dans son quartier, sa ville et partout, des relations de fraternité, des relations de bon voisinage qui ont fait que partout il s'est fait des amis.



Mieux, il était le principal soutien des personnes vulnérables dans son quartier mais un peu partout dans sa ville", a témoigné Cheikh Talibouya Ndiaye, coordinateur du comité d'organisation lors d'un point de presse ce Mercredi 20 Décembre, en prélude de la cérémonie de baptême de l'école et de la place publique qui porteront désormais son nom ce Samedi 23 Décembre. À cet effet, une journée de prières et de témoignages sera entièrement consacrée en présence des autorités administratives, coutumières, proches et amis au défunt maire de la ville de Rufisque, Badara Mamaya Sène.