Rufisque / Covid-19 : Deux nouveaux cas à Sangalkam et Diamniadio.

Deux nouveaux cas de coronavirus, deux cas de plus dans le département de Rufisque. C'est ce qui ressort des résultats des tests rendus publics ce 03 Mai 2020. Il s'agit d'un(1) cas contact localisé à Gorom 2, district sanitaire de Sangalkam, et d'un (1) cas communautaire recensé à Diamniadio. Ce qui porte à 29 le nombre de cas de coronavirus dans le département, dont 10 cas contacts, 07 issus de la transmission communautaire et 12 cas importés.



Le district sanitaire de Rufisque regroupe à lui seul 48,27% des cas répertoriés dans le département, il est suivi du district sanitaire de Sangalkam qui passe à 10 cas et Diamniadio est le moins touché avec seulement 05 cas.