Royaume-Uni : Un député conservateur arrêté pour des soupçons de viol

En Grande Bretagne, un député a été arrêté pour des soupçons de viol. Selon 20 minutes, la police a confirmé l'arrestation. " Nous pouvons confirmer qu’un homme a été arrêté hier mercredi matin pour des soupçons de viol et possession de substances réglementées », a indiqué la police du Surrey, confirmant une information d’abord publiée par le tabloïd The Sun.



Le mis en cause, le député Crispin Blunt, 63 ans, représentant de Reigate dans le Surrey (sud de l’Angleterre), a reconnu, sur X( ex-Twitter), être l'homme qui été arrêté puis libéré sous caution en attendant l'enquête.



"Je confirme que je suis le parlementaire (arrêté)", a-t-il indiqué avant de déclarer avoir " fait part à la police de son inquiétude d’être victime d’une extorsion". Il a par ailleurs assuré " être prêt à coopérer entièrement avec l’enquête".



Son parti a décidé de le suspendre, d'après les médias britanniques. Le député va désormais sièger en tant " qu’indépendant à la Chambre des communes", a informé 20 minutes.



Pour rappel, " en mai 2022, un député à l’identité non révélée, soupçonné notamment d’agression sexuelle et de viol, a été arrêté puis libéré sous caution, tandis qu’un ancien parlementaire a été condamné le même mois à 18 mois de prison pour l’agression sexuelle d’un adolescent", a informé ledit média. Dans la liste des scandales, mercredi un autre député a été suspendu pour six semaines, sous le coup d’accusations de comportement sexuel répréhensible à l’égard d’un employé du Parlement. "Une pétition aura lieu dans sa circonscription, et il devra démissionner si 10 % des électeurs en décident ainsi", a-t-il conclu.