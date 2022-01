Ross Béthio : Fally Seck rallie les populations à la cause du président Macky Sall

Ross Béthio roule pour Benno. Cela n’est pas trop dire avec Fally Seck, candidat de la coalition qui a réussi à rallier toutes les populations à la cause du président Macky Sall. En effet, le DAGE du ministère des collectivités locales a été un grand fédérateur des forces vives de la capitale du riz, nous dit-on.

Son ambitieux programme de développement intégré à rallier toutes les couches de la population jeunes, femmes comme personnes du troisième âge. En effet, avec un programme économique convaincant, les cultivateurs, les artisans et autres opérateurs économiques se sont aussi ralliés à sa cause. Quid du sport ? Il connaîtra un essor particulier avec la création d’un centre de formation sportif et de formation aux métiers pour la jeunesse du Walo. Fally seck promet de transformer Ross Béthio, une fois élu maire...