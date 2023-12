Risque de remous dans la santé : La F2S annonce une grève générale les 2 et 3 janvier

Le secteur de la santé risque d'être perturbé les 2 et 3 janvier prochain. La fédération des syndicats de la Santé qui s'est réunie ce mercredi 20 décembre, a décidé de transformer sa marche prévue ce jeudi 21, en point de presse suite à l'interdiction du préfet de Dakar.

Dans leur communiqué parvenu à Dakaractu, les camarades de Cheikh Seck soulignent que, "l'autorité administrative viole encore nos droits".



Dans leur plateforme revendicative, la Fédération des syndicats de la Santé (F2S) exige "la généralisation de l'indemnité de logement; l' arrêt de l'exploitation liée à la contractualisation sauvage du personnel socio-sanitaire et communautaire, par la mise en place d'un programme spécial de recrutement et d'intégration dans la fonction publique; l'arrêt du dilatoire avec les collectivités territoriales; la signature d'un accord juste et exécutoire avec le ministère de la santé".