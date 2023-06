Restriction de la circulation Dakar-Ziguinchor : Les cadres casamançais condamnent ces mesures qui ne correspondent pas avec la réalité sur le terrain

La suspension de la ligne Dakar Ziguinchor par la société nationale de transport DDD et la voie maritime par le COSAMA a fait sortir de ses gonds, le collectif des cadres casamançais (CCC).



Dans un communiqué transmis à la presse, Pierre Goudiaby Atépa attristé par cette décision unilatérale rejette l’argument de l’insécurité brandit par les autorités administratives. Le CCC condamne avec fermeté ces mesures restrictives constatées sur le transport et qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Ces mesures ont occasionné des frustrations chez les populations qui s’interrogent - et nous avec elles - sur la compréhension, par certaines autorités, des conséquences des frustrations enregistrées auparavent à tous les niveaux et ayant occasionné la crise de 1982.





Ainsi, le CCC est d’avis que ces mesures sécuritaires ne correspondent pas du tout à la réalité et rappelle que durant les moments forts du conflit en Casamance, les braquages et les poses de bombes anti personnelles étaient courants et seules des recommandations de prudence étaient prodiguées aux usagers sans oublier le jalonnement par l’Armée des principaux axes routiers. Et pour faciliter la circulation des personnes et des biens le CCC, par le biais du GRPC, avait demandé aux autorités de lever les check-points installés sur certains axes routiers en Casamance et remercie ici lesdites autorités d’avoir levé ces check-points.