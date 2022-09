Repos éternel Bass !

Le Magistrat Bassirou Ndiaye qui nous a quittés, était un homme honorable. Oui, ce juriste chevronné, à la compétence reconnue par ses pairs et par tous, avait le sens de l'honneur. C'était mon ami. Plus qu'un ami, un frère avec qui j'ai passé les moments d’insouciance, une tendre jeunesse dans les rues sablonneuses de Doro Aw dans la merveilleuse banlieue de Guédiawaye. Des moments inoubliables. Nous formions une bonne bande avec les Assane , Cheikh, Sada, Mor, Lunes, Malick, Abdou, Baye Ousmane. Nous chahutions beaucoup, nous nous lancions des piques, déconnions. Toi, tu suivais, sourire aux lèvres. Bass tu étais timide. Si bienveillant ! Tu voyais loin déjà. Des perspectives plus vastes. Tu étais si sérieux, si rigoureux. Tous tes amis, tes amis d’enfance peuvent en témoigner.

Dans ta carrière de magistrat, tu savais être ferme mais toujours juste, la main sur le cœur. Une intelligence sociale qui faisait ta particularité.

Me revient à l’esprit ce souvenir. Tu étais en poste à Mbacké, des talibés mourides n’avaient pas hésité à aller se plaindre auprès du Khalife général d’alors Serigne Bara Mbacké. Ils prétextaient de manière simpliste que toi de l’ethnie peul, tu avais une dent contre la confrérie de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous étions partis ensemble pour voir le Khalife qui a vite évacué ces accusations grotesques quand il a su que tu construisais une maison à Touba. « Quelqu’un qui déteste Serigne Touba ne peut pas construire dans sa ville », dira Serigne Bara avec sa spontanéité légendaire. Bass tu es sorti de cette entrevue revigoré et plus enthousiaste. Moi aussi j’étais soulagé.

Mon ami, te voilà qui rejoint Baba, Baye et Balla dans le monde de la vérité. Nous sommes pour le moment ici et prions pour toi.

Mes condoléances à la famille judiciaire, à ta maman que tu chérissais à tes épouses et enfants.

A l’équipe navétane Jappo Sam, aux populations de Guédiawaye et à tous les Sénégalais.

Repos éternel ! Maitre mamadou diop