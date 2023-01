Renforcement de la Souveraineté Alimentaire : Amadou Bâ à pied d’œuvre pour la matérialisation de la Stratégie Nationale de souveraineté Alimentaire du Sénégal

Conformément aux exigences de son excellence Mr Macky Sall, d’élaborer une stratégie de souveraineté alimentaire consensuelle, pragmatique et durable, le Premier ministre Amadou Bâ a tenu cette matinée du 06 janvier 2023 une réunion interministérielle. À noter la présence des ministres en charge d’activités génératrices de produits alimentaires d’origine animale et halieutique et de grande consommation, ainsi que le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire qui assure le pilotage de l’élaboration de cette stratégie nationale de souveraineté alimentaire afin d’évaluer l’état d’avancement de la stratégie et formuler des recommandations aux différents ministères impliqués. En marge de cette réunion interministérielle, Amadou Bâ a aussi réitéré son engagement à travailler sur ce projet pour mettre œuvre cette vision de son excellence Mr Macky Sall.



L’élaboration de la Stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal devra permettre d’asseoir l’extension des surfaces cultivées, l’amplification des productions agricoles et horticoles au regard des volumes de nos importations.