Remaniement ministériel : Les ministres qui ont quitté l'attelage gouvernemental

Trois ministres viennent de quitter le gouvernement d'Amadou Bâ. Il s'agit du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, M. Mamadou Talla.



Deux femmes ont aussi quitté le gouvernement à savoir Madame le ministre Oulimata Sarr, ministre de l'Écononomie, du Plan et de la Coopération et Madame Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies...