Refus d’aller au dialogue : Amadou Mberry Sylla taxe l’opposition et la société civile de businessmen

Loin des radars de la presse, l’ancien parlementaire Amadou Mberry Sylla dit être sur le terrain politique dans la région de Louga pour consolider sa base. Le premier militant de l’Apr dans la région du Ndiambour, de préciser : « je me rends dans les coins les plus reculés de la région. Je laisse la parole à ceux qui occupent les médias pour me consacrer au terrain », note le président du Conseil départemental de Louga.





L’ancien parlementaire n’a pas raté l’opposition et la société civile qui refusent d’aller au dialogue appelé par le président de la République. « C’est inadmissible de se considérer membre de la société civile et ou de l’opposition et refuser le dialogue... Malheureusement, leur dessein n’est autre que vouloir mettre ce pays dans le chaos. Ils sont financés par des lobbys », dit-il.





L’ancien parlementaire estime que le président va rester en poste jusqu’à l’élection de son successeur pour lui passer le témoin. « Au-delà du 02 avril 2024, le président Macky Sall sera toujours légitime ».





Toutefois, « dès que le processus sera enclenché, vous ne les entendrez plus roucouler. Ils profitent de ce moment de flottement pour se faire découvrir du grand public », dénonce ce responsable de l’Apr Louga qui estime que « ceux qui ont refusé le dialogue ne sont que des businessmen. C’est cette formule qu’ils adoptent c’est pourquoi ils râlent en pompe dans la presse. »





Se prononçant sur la candidature de Bassirou Diomaye Faye, Mberry Sylla souligne qu’il n’a pas les épaules assez larges pour supporter la lourdeur de la gestion des affaires de la République. « Bassirou Diomaye Faye ne peut pas être un conseiller municipal à fortiori diriger une République. Un homme qui aspire à diriger un pays doit avoir un bon parcours. Tel n’est pas le cas pour lui. »





Cependant, il note que pour la stabilité du pays, il est opportun de repousser la présidentielle pour mettre en place les gages d’un bon déroulement de la présidentielle. « La société civile, le F24 et autres ne sont que dans la manipulation. On va se battre contre tous ces fossoyeurs. Ils comptent faciliter la prise et la récupération de l’exploitation pétrolière et gazière par les ennemis de la République », dénonce le président du Conseil départemental de Louga.





En effet, il s’est réjoui de la réussite de la marche spontanée des jeunes de la mouvance présidentielle « Macky dans les cœurs » samedi dernier. Selon lui, « cette manifestation a montré que nous avons la majorité. Imaginez si c’était le parti qui avait appelé, c’est des milliers de personnes qui auraient répondu. Pour le moment, nous prouverons que nous avons la majorité », conclut le Haut conseiller des collectivités territoriales (HCCT).