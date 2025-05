Recrutement de 2000 enseignants : Le ministre de l’Éducation en séance de travail avec les parlementaires

Dans une démarche d'ouverture et de transparence, le ministère de l'Éducation nationale a accueilli, ce mardi, les députés membres de la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (EJSL) de l’Assemblée nationale. Cette séance de travail était dédiée au processus de recrutement spécial de 2000 enseignants, en cohérence avec les principes républicains et les exigences de bonne gouvernance.



Présentation détaillée et engagement pour la résorption du déficit

Sous la conduite du Directeur des Ressources Humaines (DRH), appuyé par les équipes techniques du ministère, une présentation complète et structurée du processus a été effectuée, de la phase préparatoire à la sélection définitive des candidats. Le ministère a rappelé que ce recrutement spécial s'inscrit dans le Plan quinquennal de résorption du déficit en personnel enseignant, initié par le Gouvernement, et qui vise l'embauche de 30 000 enseignants d'ici 2029.



Les députés ont soulevé toutes leurs interrogations concernant la transparence, l'équité, les critères techniques, les modalités de contrôle et les perspectives de suivi de ce processus. Des réponses précises, fondées sur des données vérifiables, ont été fournies point par point par l'administration centrale.



Améliorations et outils numériques innovants

Cette séance d'échange a également permis d'identifier des pistes d'amélioration pour les futurs recrutements. Ce fut aussi l'occasion de présenter les outils numériques innovants déployés par la DRH (comme MIRADOR et GREEN) pour moderniser la gestion des ressources humaines.



Le ministère de l'Éducation nationale se réjouit de cette collaboration fructueuse avec la représentation nationale, qui témoigne d'une « volonté partagée de bâtir une école de qualité, inclusive et résolument tournée vers l’excellence ».