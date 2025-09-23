Reconnaissance de l’État Palestinien : le discours de Bassirou Diomaye Faye…

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye, prenant part à la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies et à l’occasion de la conférence sur la question palestinienne, a exprimé son ressenti. La reconnaissance de l’État Palestinien est plus que jamais une nécessité selon le président Sénégalais. « Cette conférence se tient en un moment où la conscience universelle est bouleversée par la situation insoutenable à Gaza. Nous assistons à une tragédie indescriptible aux allures de nettoyage ethnique. Devant une telle situation, se taire et ne pas agir ne sont pas une option. Ce serait même une complicité passive », a déclaré Bassirou Diomaye Faye devant le président Français, Emmanuel Macron qui co-présidait cette conférence sur la solution à deux États. D’après le chef de l’État du Sénégal, il n'est plus possible d’être spectateur face à « tant de valeurs anéanties dans les décombres de Gaza ».
