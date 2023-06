Rébellion: Poutine accuse le chef de Wagner d'avoir "trahi" et promet une "punition"

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié samedi de "coup de poignard dans le dos" la rébellion du groupe paramilitaire Wagner, en accusant son chef Evgueni Prigojine d'avoir "trahi" la Russie à cause de ses "ambitions démesurées".



"C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple", a déclaré M. Poutine dans une adresse à la nation. "Ce à quoi nous faisons face, ce n'est rien d'autre qu'une trahison. Une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels" de M. Prigojine, a-t-il affirmé, assurant que les rebelles seront "inévitablement punis".