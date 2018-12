Rappel à Dieu du député Ndiassé Ka : Les hommages du ministre de l’environnement

Le ministre de l’environnement,, le Dr Mame Thierno Dieng et ses collaborateurs ont présenté leurs hommages après le rappel à Dieu du député maire de Cayar, l’honorable Ndiassé Ka. Ils ont en effet salué la mémoire d’un grand protecteur de l’environnement.

« Suite au rappel à Dieu de l’honorable Ndiassé Ka, le ministre de l’environnement et ses collaborateurs saluent la mémoire d’un infatigable défenseur de la cause environnementale » lit-on dans une note qui nous est parvenue. Le ministère de présenter par la suite, « à la population de Cayar et à ses collègues députés et maires, ses condoléances les plus émues ».