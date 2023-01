RENCONTRE STRATEGIQUE ENTRE LA MULTINATIONALE HUAWEI ET SES COLLABORATEURS CLUB DSI ET LE GROUPE UNIVERS TELECOM SAS AUTOUR DU THEME « NEW VALUE TOGETHER ».

​Présent depuis plus de vingt-deux ans sur le continent africain HUAWEI se consacre au développement socio-économique durable. Dans le cadre du développement de ses activités sur le segment B2B, Huawei Technologies Sénégal a développé un programme partenaire destiné à accompagner ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs stratégiques, notamment à travers la transformation digitale.



Cet objectif, en parfaite adéquation avec ceux du Groupe univers Télécom et du club DSI Sénégal, est le point de départ d’une collaboration tripartite stratégique, qui a pour but d’encourager les échanges et promouvoir le développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).



De nombreux directeurs des Systèmes d’Information de plusieurs secteurs ont assistés à cet évènement. Plusieurs acteurs du secteur bancaire, des assurances, des industries de transformation, de la logistique et du transport ou encore de l’éducation ont ainsi pu échanger.



Tout au long de ce week-end se sont déroulés des entretiens de haut niveau avec des invités de premier rang, qui ont discutés en profondeur des sujets d'actualité, en lien avec la transformation digitale.



L'occasion a été propice pour les présentateurs d’exposer les innovations dans les différents domaines d'activités et de mettre en exergue l’impressionnant potentiel technologique de Huawei pour répondre aux besoins de sa clientèle.



Plusieurs sujets ont été abordés comme « le passage au numérique grâce au réseau intelligent de Huawei », avec Youssef Boukarri, Directeur technique Solution Datacom, « la construction des infrastructures de données intelligentes pour libérer le potentiel des données », grâce à la présence de Christophe Grenier, Directeur technique Solution de stockage. El Mehdi, Directeur exécutif de la solution FSI et Ziki Wissal, Architecte Solutions Cloud, ont également animé deux discussions autour du Cloud et de la finance durable.



Pour le Directeur National Entreprise de Huawei Sénégal, M. Enoch XIAO, l’ambition du géant chinois est, à travers le message véhiculé, « d'apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté ».



Son partenaire, Groupe Univers Telecom, intégrateur de solution IT, s’est donné pour mission de préparer, d’accompagner et de soutenir les entreprises à relever tous les défis technologiques liés à leur croissance à travers une démarche de Service à forte Valeur Ajouté (SVA) fondée sur l’Agilité et la Praticité.



À cet effet, le Groupe Univers Telecom a identifié le Club DSI Sénégal comme vecteur de cet ambitieux programme qui a pour vocation de révolutionner la perception du numérique dans les milieux professionnels sénégalais, voire au-delà.



Le Club DSI Sénégal, association à but non lucratif, réunit la communauté des Directeurs et Responsables de Systèmes d’informations des entreprises et institutions sénégalaises, et offre ainsi un espace d’échanges pour promouvoir le développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).



L’évènement s'est achevé dans la soirée avec un dîner, ou les différents invités ont pu apprécier les spécialités et divertissements locaux qui font le charme de la petite côte sénégalaise.