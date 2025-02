RDC: le Conseil de sécurité de l'ONU demande le retrait des troupes rwandaises

Le Conseil de sécurité de l'ONU a, pour la première fois vendredi, condamné directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), réclamant le retrait "immédiat" de ses troupes.



La résolution qui "condamne fermement l'offensive et l'avancée en cours du M23 au Nord-Kivu et au Sud-Kivu avec le soutien des forces de défense rwandaises", a été adoptée à l'unanimité.