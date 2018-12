Présidentielle : Madické Niang a récolté 390 946 parrainages

En perspective de la Présidentielle de 2019, les dépôts de candidature se multiplient. Me Madické Niang va déposer ce mardi la sienne. Le libéral a enregistré de nouvelles adhésions pour sa coalition en vue de la présidentielle 2019. Sept candidats à la candidature se sont joints au libéral pour cheminer ensemble pour la Présidentielle. Il s’agit de Ngouda Fall Kane, Modou Bousso Dieng, Professeur Coumba Ndoffène Diouf, Mor Sylla, entre autres. Madické Niang a partagé avec la presse son nombre de signatures. « Nous avons eu 390 946 signatures pour le parrainage et avons satisfait toutes les conditions en déposant le nom de la coalition, le mandataire est désigné et nous avons payé la caution », a dit Me Madické Niang. Il laisse entendre que c’est un travail de terrain difficile en 45 jours. «Nous avons pu envoyer partout des délégations sur l’étendue du territoire et obtenu des parrains sur les 14 régions du Sénégal », fait-il savoir, en indiquant l’élan de sympathie que les populations ont manifesté à son endroit, facilitant ainsi le travail de leurs représentants et collecteurs.



Et de renchérir : «Nous nous sommes appuyés sur des réseaux mis en place il n’y a pas longtemps. Ce qui montre que notre candidature est sérieuse et nous allons amener Macky Sall de manière inéluctable au deuxième tour ». Il informe que la coalition a obtenu plus de 2000 signatures sur les 14 régions du Sénégal. « Pour Diourbel, 156 000 signatures ont été enregistrées car Touba m’a apporté son soutien massif et important. Saint-Louis et Touba ont été plus fructueux pour nous », renseigne-t-il. Madické Niang invite ses frères libéraux à se joindre à lui. « Je suis celui qui incarne le PDS et prends l’héritage de Wade. Au lieu d’engager la bataille qui peut nous mener dans des lendemains sombres, voila la voie de rassurance », tonne-t-il. Il n’a pas manqué de dénoncer la gestion de Macky Sall. «Ce régime ne fait que déverser la souffrance aux sénégalais avec des probabilités de rejets. J’appelle mes frères à venir pour gagner et rétablir tous ceux qui ont été délestés de leurs droits », martèle Madické Niang.



Ngouda Fall Kane, du parti Diam ak Xeweul, nouvel allié de Madické 2019, a fait part de son retrait à la présidentielle pour soutenir Madické Niang. « Je renonce à me présenter pour rejoindre une équipe et un homme fait de compétence et d’expérience, de sagesse de loyauté et de fidélité, un homme symbiose de la bonté et de l’élégance. Nous allons unir nos forces pour battre Macky Sall et le faire sortir de ce pays. L’économie est malade, la démocratie massacrée. Nous sommes dans une situation de déflation avec la baisse de la production et de l’activité économique. Les finances publiques sont en crise, la sécurité n’existe pas au Sénégal et la jeunesse ne travaille pas », regrette-t-il. Il est d’avis qu’il a la même vision que Madické Niang. « La seule démarche qui vaille est la démarche des alliances. Je ne recule pas, mais je ne me suicide pas. Madické 2019 est la meilleure alliance, on va battre Macky Sall », tonne-t-il.