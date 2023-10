Présidentielle 2024: la sécurité comme levier prioritaire du programme de la coalition Aly Ngouille 2024

A la tête de la coalition Aly Ngouille 2024, le ministre démissionnaire du gouvernement dissous, Aly Ngouille Ndiaye entend mettre au centre de son programme la question securitaire. Le candidat à la présidentielle l’a fait savoir, ce 07 octobre à l’occasion de la cérémonie de sa déclaration officielle de candidature tenue au Magic Land.





« Les fonctions que j’ai successivement occupées m’ont permis très tôt d’identifier et de cibler les priorités des sénégalais à la tête desquelles se trouve inévitablement le besoin de SÉCURITÉ à toutes les échelles de leur vie», a dit le maire de Linguère qui inscrit sa vision dans le slogan « Sénégal en priorité ».



D’abord pour la sécurité civile, il rassure sur le besoin pour tous de vivre dignement dans la paix dans l’espace national et sous régional, dans le contexte de menaces extérieures exacerbées.



Concernant la sécurité alimentaire, il considère que le pays ne doit plus dépendre de l’extérieur pour nourrir sa population.



« Notre souveraineté alimentaire conditionne notre capacité à assumer nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes et de nos partenaires de toute obédience », a dit Aly Ngouille Ndiaye devant ses partisans et sympathisants venus des 45 départements du pays.







Pour lutter contre la pauvreté, le responsable politique entend miser sur la sécurité sociale.



« Elle est garante de la santé des différentes couches de notre peuple, de leur bien-être social, de la nécessaire victoire définitive à remporter contre la pauvreté, pour la suppression progressive de toutes les formes de fracture sociale», a-t-il soutenu.



Le candidat aspire également à assurer une sécurité entrepreneuriale.



« Notre pays ne peut plus faire l’économie d’un contrôle effectif de son économie par un accès efficient et équitable aux financements, par la priorité accordée aux entrepreneurs nationaux dans la distribution de la commande publique et enfin par un réaménagement plus favorable de la fiscalité des entreprises nationales», a déclaré l’ancien ministre qui s’engage totalement à extirper le Sénégal dans sa position de dépendance.



« Bénéficiant d’une présomption incontestable de rigueur, de compétence et de sérieux de la part de mes compatriotes, je compte mener, de manière transparente, une politique inspirée et audacieuse, pour sortir le Sénégal et sa jeunesse de l’ornière de la dépendance extérieure. En réalité, c’est dans les temps les plus durs que les peuples de l’humanité ont toujours retrouvé son génie. Notre peuple ne saurait faire exception. Du reste, son histoire ancienne et même récente prouve entièrement ses capacités de rupture qualitative pour rebondir face à toutes adversités internes ou externes», a dit Aly Ngouille Ndiaye.



Plusieurs partis politiques, mouvements citoyens et organisations féminines ont pris part à la cérémonie de déclaration officielle de candidature de l’ancien ministre. La rencontre a été marquée par une mobilisation exceptionnelle des soutiens à Aly Ngouille Ndiaye.