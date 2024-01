Présidentielle 2024 : Voici l’identité des 13 députés qui ont parrainé Habib Sy

Dans un système où il n’est pas garanti de disposer d’office de parrainages citoyens requis (sans doublons ni incongruités techniques liées à l’informatique), vaut mieux ne pas prendre de risques comme l’a fait le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ. Ce dernier, qui a fait recours au parrainage des élus locaux, n’a point heurté ces phénomènes largement décriés par l’opposition et particulièrement, les candidats recalés à l’issue du parrainage. « Nous avons choisi le parrainage des élus pour être sûrs que nous validions notre candidature au premier coup. Parce que comme vous pouvez le constater, il y’a une pléthore de candidatures. Et face à ce scénario, il est pratiquement impossible de ne pas avoir de doublons », déclarait le mandataire de la coalition présidentielle devant la presse la semaine dernière après avoir déposé ses parrains maires et présidents de conseil départemental.

De la même manière, Magatte Sy, coordonnateur du PDS et mandataire du candidat Karim Wade, Moussa Tine, mandataire de Khalifa Sall ont aussi manifesté leurs satisfaction pour n’avoir pas eu la malchance de faire recours au parrainage citoyen avec « ses tares ».



L’ancien ministre d’État Habib Sy devrait également éprouver le même sentiment pour avoir été désigné par Ousmane Sonko pour disposer de ses parrains. L’on se demandait d’ailleurs quelle pourrait être l’identité de ces députés qui ont parrainé le président de la conférence des leaders de Yewwi. Comment le groupe parlementaire de Pastef, ne comprenant que 23 députés, s’est-il retrouvé avec 26 parlementaires divisés en deux parties pour parrainer les deux hommes qui semblent vivre profondément le « je t’aime, moi non plus… »?



Pour ces députés qui ont parrainé le ministre Habib Sy, il s’agit de 10 membres de Pastef, 2 « gracieusement offerts » par Déthié Fall et Aïda Mbodj. Mais un troisième qui est du parti de Habib Sy, en l’occurrence, Oumar Sy. La liste des députés de Pastef : Birame Soulèye Diop, Guy Marius Sagna, Samba Dang, Abass Fall, Rocky Ndiaye, Assane Diop, Gnima Goudiaby, Fatou Ba et Ramatoulaye Bodian et Fatma Mbodj. Oumar Sy (Parti de l’Espoir et de la Modernité / Yaakaru Rewmi), Bassirou Goudiaby ( PRP) et Mame Saye Ndiaye ( Alliance And Saxal Ligguey) viennent allonger la liste et la porter à 13 parlementaires exigés pour passer le cap des parrainages.