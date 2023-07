Présidentielle 2024 : “La coalition n’a pas encore choisi son candidat et le fera au moment opportun.” (GOR)

Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et de massification pour une troisième voie de la politique au Sénégal, la Coalition Grande Offensive Républicaine (G O R) s’est retrouvée ce week-end à Mbour. L’assemblée générale tenue à cet effet a abordé des questions relatives à la formation et à l’emploi des jeunes, mais aussi au financement des femmes.

Ainsi, pour la Coalition, “ces questions ne peuvent être satisfaites que par une gestion correcte de nos ressources financières, halieutiques mais aussi du foncier.

Mbour est un département dont les principales activités économiques demeurent la pêche et le tourisme. Pour la pêche, la rareté de la ressource halieutique du fait de la surpêche industrielle a fini de plonger cette localité dans le désarroi, obligeant les jeunes pécheurs à recourir à la dangereuse immigration clandestine. Par conséquent, la coalition G O R invite l’État à résilier les accords de pêche. Le secteur du tourisme emploie beaucoup de jeunes comme serveurs comme serveurs, agents de nettoiement, jardiniers,jardiniers, cuisiniers, et gardiens, mais force est de constater la précarité de leur traitement car rares sont les employeurs qui se conforment à la convention collective de 1998 déjà obsolète. G O R demande le renouvellement de cette convention pour un meilleur traitement des travailleurs du secteur du tourisme”, estiment les camarades de Mohamed M. Diagne.

En ce qui concerne l’agriculture “qui est une activité pourvoyeuse d’emplois et qui occupe une grande partie de la jeunesse, la coalition se félicite de la création des DAC, mais demande au gouvernement de mettre fin à la spoliation foncière et de libérer davantage d’espaces cultivables au grand bonheur de la jeunesse.”

Sur la question de l’autonomisation des femmes par la formation et le financement, la coalition estime qu’elles “ne doit plus être un simple slogan, mais une réalité. Et pour une véritable prise en charge de ce volet, il faut impliquer davantage les autorités administratives locales afin que son importance ne soit plus mêlée à la propagande politique politicienne.”

Sous un autre registre, la coalition GOR a réaffirmé sa position sur la candidature de la présidentielle de 2024. “La coalition n’a pas encore choisi son candidat et le fera au moment opportun. GOR a déjà arrêté un profil et des critères pour le candidat qu’il désignera”, lit-on dans le

communiqué final...