Présidentielle 2024 / Décision de Macky Sall : « une décision d'un grand Homme d’État qui s’inscrit dans la longue tradition démocratique sénégalaise. » (Josep Borrell, HR/UE)

L’Union européenne salue la décision prise par le Président Macky Sall de ne pas se porter candidat à l’élection présidentielle de février 2024. « Cette décision qui va dans le sens de l’apaisement des tensions politiques et sociales est celle d'un grand Homme d’État et s’inscrit dans la longue tradition démocratique sénégalaise », a dit Josep Borreil.

L’UE salue également la tenue du dialogue national qui a permis d'engager un dialogue constructif avec une grande partie du monde politique, la société civile et les acteurs communautaires.

Dans la même note, l’UE réitère « sa confiance dans les institutions, les forces politiques et le peuple sénégalais pour préparer de manière inclusive et pacifique les échéances électorales à venir. »