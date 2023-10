Présidentielle 2024 : Ces anciens Premiers ministres qui lorgnent la magistrature suprême !

Militante des droits de l`Homme et fonctionnaire à l`ONU, Aminata Touré fut ministre de la Justice dans le gouvernement d’Abdoul Mbaye en 2012 lorsque Macky Sall commence sa gouvernance après avoir battu Me Abdoulaye Wade au deuxième tour. Aminata Touré est titulaire d’une maîtrise d'économie à Dijon, un DESS de gestion des entreprises à Aix-en-Provence. Elle est aussi diplômée en Management financier international de l’École internationale de management de Paris. Aussi, rappelons que l’ancienne Premier ministre a débuté sa carrière professionnelle en 1988, au sein de la Compagnie des transports publics de Dakar, la SOTRAC où elle a dirigé le département Marketing et communication.



Aminata Touré, c’est aussi l’engagement politique précoce. En effet, elle a milité dès l'âge de 14 ans et s’active dans les milieux universitaires français de gauche. Aminata Touré fut membre de la Ligue communiste des travailleurs (LCT), future Mouvement pour le socialisme et l'unité (MSU). Lors de la campagne électorale de 1993, elle est la première sénégalaise directrice de campagne, pour le compte de Landing Savané et rejoint d’ailleurs son parti l`année suivante.



Dans le domaine humanitaire, Aminata Touré fut directrice des Programmes de l’Association sénégalaise pour le bien-être familial (Asbef). À partir de 1995, elle travaille pour le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), d`abord comme conseillère technique principale au ministère de la Famille et de l`Action sociale du Burkina Faso, puis en qualité de conseillère régionale du FNUAP pour les pays africains francophones, et coordinatrice du programme Genre et VIH en Afrique de l’Ouest pour le bureau régional du Fonds des Nations unies pour la Femme. Elle encourage notamment la planification familiale et la santé de la reproduction. Elle est nommée à New York en 2003, comme directrice du département droit humain du Fnuap.



En 2012, Aminata Touré succède à Cheikh Tidiane Sy comme ministre de la Justice dans le gouvernement Mbaye, avec pour mission de réformer le système judiciaire national, en réduisant les délais, en rapprochant les tribunaux des citoyens et en élargissant la représentativité du Conseil constitutionnel. Durant ses premiers mois d'exercice, elle met en œuvre la lutte contre la corruption voulue par Sall, à travers les audits sur la politique de l`ancienne présidence, et les anciens responsables du régime wadiste, dont Karim Wade.







En 2019 le chef de l’Etat décide que Aminata Touré remplace Aminata Tall à la tête du conseil économique social et environnemental (Cese). Après avoir été précédemment chargée de mission auprès du Président de la République, Macky Sall, elle est portée à la tête de cette institution qui est une assemblée consultative servant de jonction entre les services des pouvoirs publics. En 2020, Aminata Touré quitte officiellement la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese) en cédant la place à Idrissa Seck.



Elle a été en 2022 tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des élections locales durant laquelle elle a parcouru plus de 5000 km pour battre campagne. Le tournant a été sa séparation avec Benno après le choix du président de l’Assemblée nationale qu’elle a énergiquement décrié. Elle s'écarte et crée son mouvement Mimi 2024 (Mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance). Elle va s’engager dans le parrainage avec ce mouvement après avoir déclaré sa candidature.





Souleymane Ndéné Ndiaye (30 avril 2006 - 5 avril 2012), le politique chevronné