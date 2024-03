Présidentielle 2024 / Afrique du Sud : les habitants de la ville du Cap lancent le "CapeXit" et militent pour l'indépendance de la ville

Le Cap, la petite ville d'Afrique du Sud de seulement 433 688 habitants, souhaite se soustraire de la nation arc-en-ciel, jugée mal gouvernée par l'ANC au pouvoir depuis 30 ans et minée par la corruption, pour bénéficier de sa propre indépendance.



Pour cela, les militants de la capitale du pays lancent le "CapeXit ", en référence au retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne (Brexit).

Si l'on peut aisément présager la forte possibilité de défaite du Congrès national africain (ANC), parti politique au pouvoir de l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, de l'élection présidentielle à venir ; rien ne pouvait nous prévenir d'une situation aussi exceptionnelle.

En effet, dans la petite ville du Cap, quelques militants révèlent leur ambition d'extraire la métropole de l'Afrique du Sud, désespérés par sa mauvaise gouvernance. " Plus le pays va mal, plus l'idée de l'indépendance du Cap gagne en popularité", assure le leader du CapeXit, Jack Miller, 39 ans. Plus qu'une revendication, c'est une urgence, tel que le souligne les tracts qu'ils partagent dans les rues : L'Afrique du Sud ne peut pas être sauvée, l'indépendance du Cap est notre seul espoir", peut-on y lire.