Présidentielle 2019 : Mbaye Sylla Khouma, ancien Directeur de Campagne de Atepa2019 soutient Idrissa Seck

Chers frères et soeurs,



Le 24 février prochain, nous serons appelés à choisir celui qui présidera aux destinées de notre nation au cours des cinq prochaines années.

Un tel choix se doit d’être mûrement réfléchi car relevant d’une très grande responsabilité.

En abordant un tournant décisif, notre pays a plus que jamais besoin d’un leader aguerri, expérimenté et capable de répondre à nos aspirations et de nous rendre notre dignité et fierté d'être sénégalais.

Après une profonde réflexion et dans l’intérêt exclusif de notre pays, j’ai décidé de rejoindre et de soutenir la coalition IDY 2019.

Je suis aujourd’hui profondément convaincu que Idrissa SECK symbolise ce leadership dont notre pays a besoin.



En Avant la coalition IDY 2019

Vive le Sénégal



Mbaye Sylla KHOUMA

Ancien Directeur de Campagne de Atepa 2019