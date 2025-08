Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés

Ce mercredi 6 août 2025, à 10 heures, s’est tenue la réunion du Comité Régional de Développement (CRD) consacrée aux préparatifs du Gamou annuel de Tivaouane.

Ladite rencontre a rassemblé les autorités administratives et religieuses dont les membres de la délégation du Khalife Général des Tidianes, Serigne Habib Sy Serigne Mansour, Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Babacar Cissé, Serigne Abdoul Hamid Sy, ainsi que Demba Diop Sy, le maire de Tivaouane etc...

À cette occasion, plusieurs engagements ont été actés pour la bonne réussite de l'événement.

Santé : un déploiement d’envergure pour garantir les soins

Le Ministère de la Santé a réaffirmé la mise en place de sept points fixes, 61 postes médicaux avancés (PMA), des unités mobiles, ainsi que la mobilisation de 2 000 agents de santé, dont des médecins, infirmiers, sages-femmes et secouristes. Un hélicoptère médicalisé et un camion-hôpital stationné à Pout seront pré-positionnés pour les évacuations d’urgence. Le nouvel hôpital Seydil Hadji Malick SY sera fonctionnel et le service des urgences renforcé. Le plaidoyer pour l’augmentation de la dotation en médicaments (50 millions FCFA depuis 20 ans) a été réitéré avec insistance. Le COSKAS recevra 200 tentes de qualité supérieure pour les PMA.

Hygiène et assainissement : vigilance sanitaire et mobilisation communautaire

Une armée sanitaire de 350 agents appuyés par des volontaires de la municipalité sera mobilisée pour la nébulisation intra-domiciliaire, le contrôle des denrées et de l’eau, le saupoudrage, et la sensibilisation des foyers. L’ONAS prévoit 30 camions de vidange, 70 toilettes mobiles, et le curage des bassins de déversement. Les motopompes et hydrocureurs seront mobilisés aux points critiques pour éviter les désagréments liés aux eaux pluviales.

Energie et hydraulique : anticipation sur les besoins essentiels

La SENELEC place la ville de Tivaouane sous régime de priorité et de surveillance, avec des extensions prévues sur 43 km, 1 500 lampadaires, et 3 000 compteurs disponibles pour les nouveaux raccordements. L’alimentation en électricité des campements, des parkings, des domiciles religieux et des sites stratégiques sera assurée. En parallèle, SEN’EAU et la SONES annoncent 1 000 branchements sociaux, 350 points d’eau publics, et l’extension du réseau sur 30 km. L’hydraulique rurale appuiera avec 50 camions-citernes et des bâches à eau de qualité.

Sécurité : une forteresse de vigilance et de discipline

La Police nationale mobilisera 3 000 agents, appuyés par la Gendarmerie et les ASP, avec postes mixtes avancés, barrières, plans de circulation anticipés, et zones marchandes réglementées. Une attention particulière est accordée à la Grande Mosquée, aux mausolées, et aux axes de desserte tels que POUT et la RN2. Les sapeurs-pompiers, quant à eux, renforceront leur présence avec bouches d’incendie révisées, camions de 30 000 litres, et formations en secourisme pour les dahiras.