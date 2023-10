Prague, Professeure Penda Mbow promeut la solidarité africaine pour un nouvel ordre mondial de la démocratie

Lieu de rencontre privilégiée des défenseurs des droits de l’Homme fondé en 1996 par l’ancien dissident et président tchèque Václav Havel, le Forum 2000, s’est tenu à Prague, du 15 au 17 octobre 2023, dans un contexte international difficile marqué par la guerre entre le Hamas et Israël, celle qui se poursuit entre la Russie et l’Ukraine, des coups d’Etat en Afrique francophone etc. La thématique générale : « Pour un ordre mondial de la démocratie » et la réflexion s’articulant autour des sujets suivants : « Reprendre l’initiative en matière de démocratie », « technologie et démocratie », « promouvoir la démocratie dans un environnement de non-liberté » ont eu un grand retentissement auprès des participants venus des quatre coins du monde. C’est le cas pour la professeure Penda Mbow, historienne, président du Mouvement Citoyen.



Professeure Penda Mbow qui est invitée régulièrement depuis près de 20 ans à ce forum, a participé à des réunions sur « comment développer la solidarité africaine pour promouvoir la démocratie »; et un panel sur ‘Global Cooperation for democracy Challenges and oportunities ». L’historienne sénégalaise, est ainsi revenue sur les différentes formes de la crise de la démocratie en Afrique. Le non-respect de l’État de droit, les manipulations constitutionnelles ; les coups d’État militaires et civils, les problèmes de sécurité, les populismes, les problèmes de gouvernance, les convoitises autour des ressources rares et multiples, le changement climatique qui affecte beaucoup les femmes, etc. Elle a insisté sur l’absence de culture démocratique et la montée de l’autoritarisme, les attentes déçues d’une jeunesse nombreuse et impatiente qui se manifeste par la tragédie de l’émigration et une violence endémique. « Mais l’espoir nait avec un panafricanisme et une vision souverainiste ; idées certainement à creuser et à organiser ». Enfin, Penda Mbow n’a pas hésité à interpeler les partenaires au développement. L’ONU doit être plus présente sur le terrain de la protection des droits et libertés, les pays développés doivent éviter de s’attacher uniquement à leurs intérêts et d’avoir une vision à géométrie variable notamment par rapport aux coups d’État. Pour elle, les partenaires doivent également soutenir davantage la société civile car c’est un impératif : la construction des contre-pouvoirs et le renforcement des institutions et de continuer à soutenir les combattants de la liberté tout en respectant les valeurs dans les sociétés concernées.



Ce forum 2000 initié par Václav Havel, a attiré des personnalités illustres, des prix Nobel de la Paix, des hommes et femmes politiques d’envergure, de grands hommes d’affaires, parmi lesquels le DalaÎ Lama, An San Suki, Madeleine Albright, Asma Jahandir… La première rencontre accueillit Lech Waléza… A la veille de la clôture de la rencontre, l’opposant russe emprisonné Vladimir Kara-Murza représenté par son épouse, a reçu un prix pour son courage.



El Hadji Gorgui Wade Ndoye