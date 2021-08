Pr Awa Oumar Touré, chef du service d'hématologie de l’hôpital le Dantec : « la thrombose est la complication majeure de la maladie, c'est la complication qui tue essentiellement »

Le docteur et Professeur Awa Oumar Touré, lors du point sur la situation de ce jour effectué par le ministère de la santé et de l'action sociale, a lancé un message à la population sénégalaise dans son plaidoyer pour la vaccination. Au passage, elle démontre quelques points sur la dangerosité de la thrombose. Considérée comme la complication la plus fréquente de la maladie à Covid-19 , la thrombose est source d'embolie pulmonaire, d'accident vasculaire cérébral".



Selon elle, c’est un caillot de sang qui se bloque dans certains organes vitaux comme le poumon, le cerveau, ou bien même au niveau des reins et c'est essentiellement ce qui tue les malades de la Covid.



Selon le Pr Awa Oumar Touré, depuis la vaccination, les malades de réanimation sont devenus peu fréquents chez les patients déjà vaccinés. C’est pour éclairer les populations sur ce qui est dit sur les complications thrombotiques liées à la vaccination que les patients sont bien suivis. La complication liée à la présence de ces caillots dans le sang, font que ces malades, moyennant de 15 à 20% ont des thromboses et sont répertoriés par le comité.



Une fois répertoriés, les médecins regardent si ceux-ci n'ont pas d'autres facteurs qui expliqueraient la thrombose. Pour rassurer la population, le Pr Touré ajoute que les individus peuvent avoir d'autres pathologies, ou des comorbidités qui peuvent aussi expliquer cette maladie...