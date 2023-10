Pour soigner ses maux de tête, une responsable de l'Institut Africain des Sciences Mathématiques grugée de plus de 42 millions par un faux marabout

Si la dame N. T. avait su qu'elle allait perdre autant d'argent pour traiter sa pathologie, elle se serait abstenue de se confier à ce charlatan véreux. Et se serait limitée à acheter une tablette de paracemol de 100 francs pour soulager ses maux de tête.

Devant la barre, elle avait la mine triste et n'avait que ses yeux pour pleurer au regard de tous ses biens qu'elle a perdus. En effet, la dame N. Ndiaye s'est approchée du prévenu Omar K. pour soigner ses maux de tête. Mais ce dernier était animé par d'autres intentions.



Attrait à la barre, le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés. Placé sous mandat de dépôt depuis le 25 septembre dernier, Omar K C déclare qu'il n'a pas pris ce montant. "J'étais venu à Mbour par le biais de l'ancien préfet de Mbour Mor Talla Tine pour des prières. Et par la suite elle est entrée en contact avec moi. Elle est venue me voir à Senoba. Et je l'ai mise en rapport avec des vieux pour soigner sa maladie. La première fois, elle m'a donné la somme de 500 mille que j'ai distribuée aux vieux. Je ne l'ai pas amené là-bas pour la déposséder de ses biens. D'ailleurs, elle ne m'a remis que 3,5 millions au lieu de 42 millions", se défend-il. Ses déclarations seront trahies par l'enregistrement brandi par le conseil de la partie civile.



À son tour, la dame laisse entendre qu'elle avait de sérieux maux de tête et que c'est son chef de sécurité qui l'a mise en rapport avec lui parce qu'il était le marabout de l'ancien préfet de Mbour, Mor Talla Tine. "Quand je l'ai rencontré, il m'avait promis de soigner mes maux de tête moyennant la somme de 250 mille francs. Ainsi, il m'a remis des bains mystiques et une bague. Malgré tout cela, les douleurs ont persisté. Quand je lui en ai parlé, il m'a demandé de le rejoindre à Senoba, à la frontière de la Gambie et de la Casamance. Je suis resté là-bas pendant 5 jours. Et il m'a amené dans la forêt pour voir des hommes et une ombre qui apparaît lors de nos discussions. Ils m'ont demandé la somme de 1 million pour une aumône. C'est alors qu'ils ont commencé à me soutirer de l'argent. Ils m'ont demandé de faire un prêt bancaire de 12 millions pour que je puisse devenir riche. Ensuite, ils m'ont demandé de vendre mon terrain à Saly pour un montant de 15,300 millions de francs cfa", relate-t-elle.



Elle ajoute qu'ils lui ont demandé de l'argent du terrain dans la forêt de Sébikotane. Pire, ils ont demandé à ma mère de sortir la somme de 20 millions de francs cfa pour faire une aumône. En tout, je leur ai remis la somme de 42 millions en espèces. J'avais comme l'impression qu'il m'avait envoûté parce que je n'étais pas consciente de mes actes".



Lors de sa plaidoirie, Me Demba Ciré Bathily affirme que le prévenu a usé de machination pour soutirer les biens de la partie civile avec l'intervention d'une tierce qui est le supposé Rawkhane. "La société a besoin d'être protégé à cause de ces individus", a souligné Me Bathily qui réclame la somme de 100 millions de francs cfa pour toute cause de préjudice confondu. Le ministère public a requis une application de la loi.



Prenant la parole, les avocats de la défense avec Me Djigo et Me Kayoussi estiment il n'y a pas de fausse qualité. "Le mis en cause déclare qu'il n'a pas reçu ce montant. Et rien ne prouve qu'elle a effectué des prêts bancaires", avancent- ils avant de solliciter que son client soit renvoyé des fins de la poursuite.



En rendant son verdict, le tribunal à déclaré Omar K C. coupable de charlatanisme et d'escroquerie à 2 ans de prison dont 1 an ferme. Et alloue la somme de 45 millions à la partie civile...