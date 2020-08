Politique : Le PVD de Serigne Modou Kara devient PVD « Diam Geunou Aye »

Le Parti pour la vérité et le développement de Serigne Modou Kara Mbacké change de nom. Il devient PVD « Diam Gueunou Aye » et aura un nouveau coordonnateur en la personne de Modou Sène, talibé du Président Fondateur du parti et résidant à Thiès. Si aucune explication n’a été donnée pour expliquer le changement du nom du parti, dans un communiqué en tout cas, la formation politique informe qu’à partir du mois de septembre, les activités vont redémarrer au niveau national comme international.