Plus de 25 123 signatures de la pétition « Non à la transhumance et oui au limogeage de Samba Ndiaye »

Les militants et sympathisants du parti Pastef Les Patriotes sont catégoriques sur la nomination de Samba Ndiaye au poste de PCA de la SN-HLM. En effet, ces derniers réclament le limogeage de Samba Ndiaye. Après le communiqué de la section Pastef Grand Dakar, la pétition « Non à la transhumance et oui au limogeage de Samba Ndiaye » compte déjà en moins de 48 heures plus de 25 123 signataires pastéfiens. Le leader du Pastef, Ousmane Sonko va-t-il céder face à la demande de ses militants et sympathisants ? Seul l’avenir nous le dira. En tout état de cause, les Pastefiens ont très mal accueilli cette décision.