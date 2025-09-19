Pikine : Deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a interpellé, ce 17 septembre 2025, deux individus impliqués dans une tentative de vol en réunion, commise de nuit avec violence et mise en danger de la vie d’autrui.

Dans la nuit du 16 au 17 septembre, une victime circulant à moto sur la route de la Technopole a été attaquée par deux malfaiteurs qui tentaient de lui arracher son engin.

Cherchant à se défendre, elle a foncé sur ses agresseurs, mais a chuté avec sa moto, souffrant d’un traumatisme crânien. Les sapeurs-pompiers l’ont rapidement évacuée vers l’Hôpital Principal de Dakar.

Alertés, les éléments de la Brigade de Recherches se sont rendus sur les lieux, mais ce sont les agents du Commissariat Central de Guédiawaye, en faction au rond-point des cimetières, qui ont intercepté les suspects, retrouvés cachés dans des buissons.

L’un d’eux, blessé au pied droit, a été conduit à l’hôpital de Pikine où une fracture du tibia droit a été diagnostiquée. Inconscient au moment de son arrestation, il n’a pas encore pu livrer sa version des faits.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’agression.