Pétrole : des raffineurs indiens négocient un accord pétrolier de six mois avec la Russie

Le troisième pays importateur mondial recherchant davantage de brut russe malgré les sanctions occidentales ajoute la meme source. L'Inde lit-on dans la publication, a déjà acheté plus de deux fois plus de brut à la Russie au cours des deux mois qui ont suivi son invasion de l'Ukraine le 24 février qu'elle ne l'a fait pendant toute l'année 2021, selon les calculs de Reuters. La Russie qualifie cette attaque d'"opération militaire spéciale" visant à désarmer l'Ukraine.

Si New Delhi a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, elle n'a pas explicitement condamné les actions de Moscou. Cela a donné aux raffineurs indiens, qui avaient rarement l'habitude d'acheter du pétrole russe, l'occasion d'acheter du brut à bas prix.

IOC négocie un accord pour importer 6 millions de barils de pétrole par mois avec une option d'achat de 3 millions de barils supplémentaires, ont-elles ajouté.

BPCL et HPCL recherchent des importations mensuelles de 4 millions de barils et de 3 millions de barils, respectivement, ont indiqué les sources.

Les sociétés cherchent à s'approvisionner à partir de juin, ont-elles ajouté, précisant que Rosneft pourrait livrer du pétrole par le biais d'intermédiaires non sanctionnés et de sociétés commerciales basées dans des pays qui n'ont pas annoncé de sanctions contre Moscou.

L'une des sources a déclaré que le volume et la durée des contrats pourraient changer en fonction des remises offertes par Rosneft et de l'impact des sanctions.

Les raffineurs indiens n'ont pas répondu aux e-mails de Reuters demandant des commentaires, tandis qu'aucun commentaire immédiat n'était disponible de la part de Rosneft.

Depuis la crise ukrainienne, les raffineurs indiens achètent du pétrole russe auprès de sociétés de négoce internationales sur la base de livraisons, les négociants se chargeant du transport et de l'assurance.

Cependant, les négociants internationaux Vitol et Trafigura réduisent leurs achats de pétrole russe car les sanctions de l'UE prendront effet à partir du 15 mai. en savoir plus

L'Inde a également rencontré des problèmes d'expédition récemment, l'ONGC (Oil and Natural Gas Corp) ayant du mal à trouver des navires pour charger le brut provenant de ses opérations Sakhalin-1 en Russie.

L'Inde importe plus de 85% de ses besoins en pétrole brut, soit 5 millions de barils par jour (bpj).



Défendant les importations indiennes de pétrole en provenance de Russie, le ministre du pétrole, Hardeep Singh Puri, a déclaré la semaine dernière que ces achats ne représentaient qu'une fraction des besoins annuels globaux de l'Inde et que le gouvernement n'intervenait pas dans les contrats d'importation des entreprises.

New Delhi a également demandé à ses entreprises publiques du secteur de l'énergie d'évaluer la possibilité d'acheter la participation de la major pétrolière européenne BP (BP.L) dans l'entreprise russe Rosneft, touchée par les sanctions, ont déclaré à Reuters deux personnes connaissant bien le dossier.

Washington a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à ce que New Delhi achète du pétrole russe à des prix inférieurs à ceux du marché, mais a mis en garde contre une forte augmentation des importations, car cela pourrait entraver la réponse américaine à la guerre en Ukraine.

