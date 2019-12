Passage à l'ECO : Macky Sall salue une « heureuse perspective » et assure que la parité fixe avec l'euro ne changera pas...

Le président Macky Sall s'est enfin prononcé sur l'adoption future de la monnaie éco, en remplacement du franc CFA. Le président de la République du Sénégal salue à cet effet le « processus de création » de cette monnaie qu'il considère comme une « heureuse perspective ».

Dans la même veine, le chef de l'Etat, dans son adresse à la nation, a assuré que « d'ici l'entrée en vigueur (...) rien ne changera quant à la parité fixe de notre monnaie ».

C'est lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Cote d'Ivoire que la fin prochaine du Franc CFA a été annoncée par son homologue et hôte.

Selon le chef de l'Etat ivoirien, le CFA doit être remplacé à l'horizon 2020 par une nouvelle monnaie, l'ECO. Au début, ce changement devait uniquement concerner les huit pays de l'Uemoa, mais le Ghana a rejoint la dynamique enclenchée et se dit prêt à adopter cette nouvelle monnaie.



Ce changement de monnaie s'accompagne de deux réformes techniques, à savoir la suppression du compte d'Opération à la banque de France et le retrait des représentants de la France siégeant au sein des instances de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO).