Parution: les Pr Fatimata Ly et Awa Oumar Touré racontent l’histoire des pionnières en sciences de la santé

Une nouvelle parution portant sur l’histoire des pionnières en sciences de la santé en Afrique de l’Ouest va bientôt atterrir sur les étals des librairies.



Intitulé « Elles étaient là, les pionnières de la santé », l’ouvrage est une production des Pr Fatimata Ly et Awa Oumar Touré qui sont deux universitaires respectivement spécialistes en Dermatologie-Vénéréologie et Hématologie. Elles ont été chefs de département à la faculté de médecine pharmacie et d'odonto-stomatologie de 2014 à 2016. Férues de science et de littérature, leur participation à la célébration du centenaire de l'école dakaroise de médecine, suscite en elles une nouvelle vocation: raconter I'histoire des pionnières de la santé en Afrique subsaharienne francophone.



L’ouvrage retrace également l’histoire des premières diplômées de la faculté de médecine ainsi que le portrait de certaines d’entre elles. Le livre s'inscrit dans la double optique de rappeler le rôle et la place de ces pionnières et de leur rendre un hommage mérité. Après une présentation et une analyse du contexte historique, les auteures dressent le portrait des premières femmes médecins, des chirurgiens, des psychiatres, pharmaciennes, chirurgiennes-dentistes, médecins militaires des anciennes internes, etc. Il s’agit d’une modeste contribution sur l’histoire des femmes et des organisations professionnelles des femmes diplômées de la faculté de médecine pharmacie et d'odonto-stomatologie (FMPOS).



Le livre est préfacé par le Pr Mor Ndao, historien enseignant à la faculté de lettres et sciences humaines avec une postface du professeur Abdoul Kane cardiologue, écrivain, de la FMPOS.



Edité chez Nara, l’ouvrage rappelle l'histoire des professionnelles africaines de la santé qui a debuté avec la création de l'École Africaine de Médecine de Dakar (1918). Dans son synopsis, le livre renseigne que dans les sociétés africaines contemporaines, la place des femmes est centrale dans la pratique et la transmission des savoirs médicaux où les premiers corps de métier ont été ceux des sages femmes et des infirmières visiteuses. Leur rôle en santé maternelle et infantile, dans la prévention et la gestion des épidémies a été primordial dans la santé publique sénégalaise et africaine. L'histoire des pionnières de la santé révèle qu'outre leurs professions, ces femmes ont mené de front plusieurs activités syndicales, politiques, sociales, entre autres. Comme si l'accès à ces professions jadis réservées aux hommes les galvanisaient, ces femmes, épouses, mères de famille, se lancent de nouveaux défis : internat des hôpitaux, chirurgie, carrière universitaire ou santé militaire. Paradoxalement, I'histoire de ces femmes est peu connue. Et à la question « où étaient-elles?» On peut répondre : « elles étaient là !».